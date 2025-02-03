Пять премиальных авто, которые любят в России

«Автостат»: в 2024 году лидером по объемам продаж машин премиум-марок стал Exeed

В России в 2024 году было продано 156,4 тыс. новых премиальных авто, это на 48% больше, чем годом ранее. Лидирует бренд Exeed (продано 40,9 тыс. штук, это на 3% меньше, чем в 2023 году).

Далее следуют марка Tank (28,5 тыс. штук, продажи выросли в 2,2 раза) и Lixiang (23,2 тыс. штук, рост продаж в 4 раза). В пятерку лидеров также вошли BMW (11,8 тыс. штук; +29%) и Voyah (8,9 тыс. штук; рост в 2,1 раза).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»