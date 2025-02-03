В России массово распродают подержанные премиальные иномарки — что происходит?

Россияне начали избавляться от автомобилей премиальных марок с пробегом

Количество предложений по продаже премиальных автомобилей с пробегом выросло за год на 22%. Такими данными поделились в «Авто.ру».

Выяснилось, что порядка 60% подобных объявлений на площадке принадлежат автомобилям немецкого автопрома: BMW, Mercedes-Benz и Audi. Затем идут два японских бренда Toyota и Lexus – на них пришлось примерно 20%. Оставшуюся пятерку поделили между собой Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

При этом количество предложений у автосалонов по продаже премиальных автомобилей упало за год почти на 60%. В частности, в компании «Рольф» первое место по количеству предложений у немецкого кроссовера BMW X5, а второе место – у классического японского внедорожника Toyota Land Cruiser.

Согласно данным агрегатора по продаже автомобилей «Авито Авто», количество объявлений на их сервисе по итогам января 2025 года аналогично показателю прошлого года. Среди марок по доле в предложении на этой площадки лидирует BMW (31,7%), в топ-5 вошли также Mercedes-Benz (21,5%), Lexus (7,9%), Audi (7,9%) и Zeekr (7%).

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Источник: iz.ru