Техосмотр снова подорожает
ФАС предложила повысить цены на техосмотр на 65%
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила поднять минимальную стоимость техосмотра для легковых авто с 913 до 1,5 тыс. рублей. То есть, ТО легковой машины подорожает на 65%.
Уточняется, что новые тарифы, которые начнут действовать в 2026 году, содержатся в проекте приказа ФАС.
Для микроавтобусов (категория М2) ТО вырастет с 1,56 тыс. до 2,57 тыс. рублей. Для грузовиков массой свыше 12 тонн (категория N3) техосмотр будет стоить 3,23 тыс. рублей (1,96 тыс. рублей сейчас).
Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Коммерсантъ»
Фото:АГН «Москва»
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03.02.2025
Фото:АГН «Москва»
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