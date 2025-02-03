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Техосмотр снова подорожает

ФАС предложила повысить цены на техосмотр на 65%

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила поднять минимальную стоимость техосмотра для легковых авто с 913 до 1,5 тыс. рублей. То есть, ТО легковой машины подорожает на 65%.

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Уточняется, что новые тарифы, которые начнут действовать в 2026 году, содержатся в проекте приказа ФАС.

Для микроавтобусов (категория М2) ТО вырастет с 1,56 тыс. до 2,57 тыс. рублей. Для грузовиков массой свыше 12 тонн (категория N3) техосмотр будет стоить 3,23 тыс. рублей (1,96 тыс. рублей сейчас).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 165
03.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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