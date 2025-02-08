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Карма дрифтера на BMW приехала в виде «неопознанного» Porsche

В Греции лихач на BMW попал в ловушку тайной полиции в Porsche Cayenne

В Греции на прибрежной дороге Лиманакия – Вулиагменис водитель BMW 3-й серии E36 решил продемонстрировать свои навыки дрифта.

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Несмотря на то, что место было идеальным для любителей уличных гонок, попытка водителя завершилась неудачей и арестом. В ходе маневра задняя часть машины внезапно сорвалась, и BMW выехал на встречку. Но благодаря быстрой реакции других водителей столкновения удалось избежать.

Однако инцидент был зафиксирован тайным полицейским патрулем, скрытым за темными стеклами кроссовера Porsche Cayenne. Когда стробоскопы этого автомобиля внезапно вспыхнули, было ясно, что водитель BMW попал в серьезную переделку. Импровизированный трюк закончился мигалками фар и незапланированной остановкой лихача на «пит-стоп».

В отличие от обычных патрульных машин, этот Porsche не имел опознавательных знаков, что оставляло зрителей в неведении до момента активного вмешательства полиции.

Однако зрелище, безусловно, могло бы продолжаться и дальше, если бы не вмешательство полицейских.

Публикация видео инцидента в соцсетях вызвала бурю обсуждений. Канал Car Jackals, который первым разместил ролик, добавил к видео ироничный музыкальный фон –композицию «Тройной форсаж: Токийский дрифт» группы Teriyaki Boyz. Однако из-за большого числа комментариев загрузивший его пользователь в конце концов решил отключить комментарии.

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Этот инцидент также напомнил о печальной репутации дороги Лиманакия – Вулиагменис, которая давно стала местом для нелегальных гонок и опасных трюков. Однако местная полиция хорошо осведомлена о ситуации и регулярно проводит скрытые рейды, чтобы пресечь подобные нарушения.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Porsche
Количество просмотров 823
08.02.2025 
Фото:Porsche
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