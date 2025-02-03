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До России добрался китайский кроссовер после рестайлинга — известна цена

В России появился обновленный кроссовер GAC GS8 с российским ОТТС

Модернизированная версия кроссовера GAC GS8 появилась в России, в Сети можно увидеть снимки рестайлингового кроссовера у одного из московских автомобильных дилерских центров.

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«Это уже сертифицированная машина с российским ОТТС. По нашим ожиданиям, она поступит в продажу в конце февраля или начале марта», – пишут Telegram-каналы.
GAC GS8
GAC GS8

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Обновленный кроссовер отличают новая решетка радиатора, большой логотип GAC, а также кофр на задней двери. Цены на эту версию GAC GS8 варьируются от 4 до 4,75 млн рублей.

Напомним, второе поколение кроссовера GAC GS8 больше своего предшественника: размер колесной базы составляет 2920 мм (раньше 2800 мм), а длина кузова увеличилась с 4835 до 4980 мм. Своими габаритами GS8 сравним с Range Rover.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:GAC
Количество просмотров 560
03.02.2025 
Фото:GAC
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