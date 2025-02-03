Простоял в гараже больше 30 лет: новый Москвич 1990 года выставили на продажу

В Москве продают новый Москвич-2141 1990 г.в. за 900 тыс. рублей

В российской столице выставили на продажу легковой автомобиль Москвич-2141 с пробегом до 200 км, 1990 г. в.

Продавец пояснил, что машина стоит в гараже с момента покупки, на ней практически совсем не ездили, что подтверждает наличие всех заводских пломб, целлофана на спинке заднего дивана, родной резины, радио, комплекта инструментов. Задние брызговики на машину не устанавливали, они прилагаются в комплекте.

Автомобиль оснащен двигателем 1,5 литра мощностью 72 л.с. производства Уфимского моторного завода, 5-ступенчатой МКП. Просят за экземпляр 900 000 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito.ru