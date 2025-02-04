Дилеры китайских брендов закрываются? Рассказываем, как все на самом деле!

Максим Кадаков: дилеры новых китайских марок откажутся от невыгодных контрактов

В конце января появилась инсайдерская информация о том, что крупнейшая автоторговая компания «Рольф» в 2025 году откажется от дистрибьюторства сразу нескольких китайских брендов. Затем в компании частично опровергли эти данные (впрочем, это касалось лишь российско-китайского бренда Evolute), однако замгендиректора «Рольфа» Светлана Виноградова отметила, что компания не будет сотрудничать с брендами, генерирующими убыток на протяжении 1-2 лет.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков опубликовал фото (оно приведено выше) одного из мультибрендовых дилерских центров в Москве и дал прогноз: как будет развиваться эта ситуация, действительно ли уйдут многие новые бренды и что будет с компаниями, которые сделали ставку на продажу именно таких машин.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Все говорят о том, что некоторые бренды могут уйти из России, а дилеры будут закрываться. На самом деле, все немножко не так. Дилеры будут отказываться от невыгодных дилерских контрактов.

Вот конкретный пример. Крупный дилер в Москве. Еще недавно в этой секции здания, на первом этаже, торговали автомобилями Kaiyi и BAIC: в полукруглой секции стояли Kaiyi, а чуть правее – BAIC.

Теперь оба зала забиты Чанганами: в полукруглой секции стоят модели Uni, а правее – обычные Чанганы. Полная гамма. Кто сильнее, тот и выживает... А когда-то здесь продавали автомобили Hyundai – теперь остались только бэушки, альтернативный ввоз и, небольшим кусочком, автомобили Solaris.

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Источник: Максим Кадаков, Русский автомобиль etc