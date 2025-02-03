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163 л.с., АКП: новый кроссовер дешевле Весты теперь доступен в России

В России в продаже появились Buick Encore без пробега за 2,05 млн рублей

В РФ поступили в продажу абсолютно новые кроссоверы Buick Encore по цене 2 050 000 рублей. Buick Encore представляет собой перелицованную копию немецкого кроссовера Opel Mokka.

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Buick Encore
Buick Encore

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Партия кроссоверов, поступившая в продажу, была выпущена на заводе в Китае еще осенью 2020 года. Автомобиль оснащен 163-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, вариатором. Привод исключительно передний.

У кроссовера есть однозонный климат-контроль, механические регулировки сидений, аналоговые приборы, камера заднего вида, панорамная крыша, полностью светодиодная оптика и медиасистема с поддержкой протоколов подключения смартфонов.

Buick Encore
Buick Encore

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Buick
Количество просмотров 1213
03.02.2025 
Фото:Buick
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