163 л.с., АКП: новый кроссовер дешевле Весты теперь доступен в России
В России в продаже появились Buick Encore без пробега за 2,05 млн рублей
В РФ поступили в продажу абсолютно новые кроссоверы Buick Encore по цене 2 050 000 рублей. Buick Encore представляет собой перелицованную копию немецкого кроссовера Opel Mokka.
Buick Encore
Партия кроссоверов, поступившая в продажу, была выпущена на заводе в Китае еще осенью 2020 года. Автомобиль оснащен 163-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, вариатором. Привод исключительно передний.
У кроссовера есть однозонный климат-контроль, механические регулировки сидений, аналоговые приборы, камера заднего вида, панорамная крыша, полностью светодиодная оптика и медиасистема с поддержкой протоколов подключения смартфонов.
Buick Encore
Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Quto
Фото:Buick
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03.02.2025
Фото:Buick
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