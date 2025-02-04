Конкуренты Ford Transit и ГАЗели вышли на российский рынок

В России начались продажи китайских фургонов Maxus под новым брендом Avior

Китайские автомобили бренда Maxus выходят на рынок РФ под названием Avior. Первыми в автосалонах дилеров марки появятся фургоны G10 и V90.

Avior G10 представляет собой переднеприводный фургон. Объем грузового отсека составляет 5 кубометров. Автомобиль оснащен дизельным мотором мощностью 160 л.с.

Maxus G10

Avior V90 относится к тому же классу, что Ford Transit и ГАЗель NN. Под капотом 2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., МКП. Объем грузового отсека равен 12 кубометрам.

Avior – это белорусский бренд компании «КФ-Авто», выпускающей автобусы с китайским дизелем Weichai. В России и Белоруссии будут продавать именно переименованные модели Maxus – Avior G10 (Maxus G10) и V90 (Maxus V90).

Maxus V90

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Quto.ru