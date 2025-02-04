Как не попасть на штраф перед зеброй: правила пропуска пешеходов

Водителям объяснили нюансы остановки перед пешеходным переходом

Некоторые водители нередко совершают ошибку в части соблюдения дистанции перед пешеходным переходом. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как правильно останавливаться перед зеброй, чтобы не нарушить правила дорожного движения (ПДД).

Согласно ПДД, запрещено останавливаться ближе пяти метров перед пешеходным переходом. Многие воспринимают это правило буквально и соблюдают такое расстояние, при этом термин «остановка» в ПДД означает преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут для посадки пассажиров или выгрузки багажа.

Пропуск пешехода под это определение не подпадает, поэтому водитель может остановить машину вплотную к пешеходному переходу, но при условии, чтобы передняя часть авто не заезжала на разметку. При этом ГАИ не рекомендует подъезжать слишком близко, потому что водитель машины на соседней полосе может не увидеть пешехода и сбить его.

«Оптимальное расстояние для остановки – около 3 метров до зебры. Это обеспечит хорошую видимость пешехода для других водителей и снизит риск аварии. Кроме того, стоит учитывать, что пешеход не обязан менять скорость или траекторию движения, чтобы успеть перейти дорогу. Если водитель не пропустит его вовремя, ему грозит штраф от 1,5 до 2,5 тыс. рублей», – уточняют эксперты.

Кроме нарушения на пешеходных переходах инспекторы ДПС обращают внимание на: тюнинг («глухую» тонировку), громкий выхлоп, самодельные спойлеры, отсутствие детского кресла при перевозке детей, непристегнутые ремни, неадекватную манеру вождения, проезд неровностей без притормаживания.

Поэтому, чтобы не привлекать внимание инспекторов ГАИ, просто соблюдайте ПДД, используйте исправный автомобиль и избегайте броского тюнинга, подытожили эксперты.