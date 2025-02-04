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Выгода до 400 тыс. рублей: эти популярные кроссоверы резко подешевели

Кроссоверы Belgee X50 и X70 подешевели в России на 180-200 тыс. рублей

Кроссоверы марки Belgee резко подешевели в России. Belgee X50 (он же Geely Coolray) тал доступнее на 180 тыс. рублей во всех комплектациях, а Belgee X70 подешевел на 200 тыс. рублей также во всех комплектациях.

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Кроссовер в начальной версии Active теперь доступен за 2,3 млн рублей, цена комплектаций Style и Prestige составляет 2,4 и 2,51 млн рублей. Под капотом этого автомобиля 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот.

На модель также предоставляется дополнительная скидка – «специальная выгода» в размере 180 тыс. рублей. В итоге Belgee X50 стал доступнее на 360 тыс. рублей: с учетом «специальной выгоды» его стоимость составляет 2,12-2,33 млн рублей.

Belgee X50
Belgee X50

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Цены Belgee X70 (он же Geely Atlas Pro) снизили на 200 тыс. рублей, и еще 200 тыс. рублей составляет «специальная выгода». В итоге автомобиль стал доступнее на 400 тыс. рублей, он стоит 2,426 -3,026 млн рублей.

X70 в младших версиях с передним приводом оснащается 1,5-литровым 150-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП, в топовых версиях с полным приводом – 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

Belgee X70
Belgee X70

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: Belgee

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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 279
04.02.2025 
Фото:Belgee
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