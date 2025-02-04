В России изменились цены на популярные доступные Kia под новым брендом

В России подорожали седан Kia Rio и хэтчбек Kia Rio X под маркой Solaris

Собираемые в Санкт-Петербурге под брендом Solaris седан Kia Rio и хэтчбек Kia Rio X подорожали в России. Авто 2025 г. в. лишились комплектации с МКП. У седана KRS с механикой предлагалась базовая версия Comfort за 2 060 000 рублей и Luxe AV, которая стоила на 80 тыс. рублей дороже.

Solaris KRS

Кросс-хэтчбек KRX собирали с МКП в исполнении Luxe AV стоимостью 2 241 000 рублей. В 2025 году хэтчбек Solaris KRX лишился более дешевой комплектации Comfort по цене 2 161 000 рублей.

При этом все оставшиеся комплектации седана и кросс-хэтчбека подорожали на 20 тыс. рублей. Так, Solaris KRS стоит теперь от 2 180 000 до 2 485 000 руб. Цены на Solaris KRX варьируются от 2 281 000 до 2 586 000 руб.

Под капотом этих моделей 123-сильный мотор объемом 1,6 литра, 6-ступенчатая АКП.

Solaris KRX

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

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Источник: Solaris