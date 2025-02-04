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Сколько стоил советский бензин? Цифры удивят

«За рулем» рассказал о ценах на бензины А-76 и АИ-93 в Советском Союзе

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин провел подробную ретроспективу советских цен – разумеется, с уклоном в автомобильную тематику. Один из разделов его статьи, способный вызвать особый интерес читателя, посвящен расценкам на топливо. Как вспоминает автор, в начале 1970-х было два автомобильных бензина: А-76 и АИ-93; позже появился АИ-92 – без антидетонационной и очень ядовитой присадки.

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Цены на А-76 и АИ-93 составляли соответственно 8 и 10 копеек за 1 литр. Заправка топливного бака автомобиля Жигули объемом 39 литров обходилась в сумму около 4 рублей. Но можно было заправиться и дешевле.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Очень многие считали это расточительством и предпочитали 76-й бензин, только не на АЗС, а по договоренности с водителем какого-нибудь грузовика или автобуса. Примерная цена составляла 5 копеек за 1 литр. Впрочем, некоторые ЛиАЗы и Уралы заправлялись 93-м бензином, что только разжигало нездоровые интересы любителей халявного топлива.

Ситуация начала меняться в начале 1978 года, когда все горючее подорожало вдвое: АИ-93 стал стоить 20 копеек за 1 литр вместо привычных десяти. А с 1 января 1981 года стоимость бензина снова повысили в два раза. Заправить жигулевский бак стало стоить примерно 16 рублей.

По данным Росстата, в 1970 году средняя заработная плата в Советском Союзе составляла 121,2 рубля. Примерно столько получал инженер в НИИ или на автомобильном заводе.

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Начальник лаборатории или отдела получал примерно 200-220 рублей. При наличии ученой степени зарплату поднимали примерно до 400 рублей. Те же 400 рублей получал водитель автобуса; водителю троллейбуса платили чуть меньше, около 300 рублей.

Что еще можно было купить в СССР, располагая таким доходами? Читайте в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2681
04.02.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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