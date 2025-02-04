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В топ-3 авторынка КНР только один китайский бренд

Кроссовер BYD Song признан самым популярным автомобилем в Китае в 2024 году

Самым популярным автомобилем в Китае в 2024 году признан кроссовер BYD Song. Авторынок КНР, в целом, за прошлый год вырос на 3,8% по сравнению с 2023 годом. Всего на местном рынке реализовано 23,26 млн автомобилей, из которых 30% приходится на долю электрокаров.

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BYD Song
BYD Song

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Продажи автоконцерна BYD в 2024 году достигли 3,57 млн автомобилей (+38,6% по сравнению с 2023 годом). Второе место занимает Volkswagen (2,08 млн шт.; -7%), топ-3 замыкает Toyota (1,59 млн шт.; -8,4%).

Список самых популярных автомобилей Китая в 2024 году выглядит следующим образом:

  • BYD Song (574,3 тыс. проданных автомобилей, +45,3%);
  • Tesla Model Y (480,3 тыс., +5,2%);
  • BYD Qin Plus (480 тыс., +10,6%);
  • BYD Seagull (453,6 тыс., +89,6%);
  • Nissan Sylphy (342,4 тыс., -9,5%);
  • Volkswagen Lavida (322,9 тыс., -6,6%);
  • Toyota Corolla (282,4 тыс., -13,5%);
  • BYD Yuan Plus (275,2 тыс., -11,2%);
  • Wuling Hongguang Mini EV (261,1 тыс., +9,8%);
  • Volkswagen Passat (254,1 тыс., +25,4%).

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Согласно данным «Автостата», в период бурного роста авторынка в 2017 году продажи автомобилей достигли рекордного значения – более 28,4 млн проданных автомобилей. После этого на протяжении трех лет показатели рынка держались на уровне 25 млн проданных авто, а к концу 2023 года продажи составили 25,1 млн машин.

Источник: focus2move.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | BYD
Количество просмотров 243
04.02.2025 
Фото:freepik / freepik | BYD
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