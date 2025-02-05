Эти новые машины не дороже смартфона!
Autoevolution: самым дешевым автомобилем в КНР стал пикап KeyuKBW-4 за $610
Одни из самых дешевых китайских машин 2025 года назвало автомобильное издание Autoevolution.
На первом месте оказался электрический пикап KeyuKBW-4 стоимостью 610 долларов.
860 долларов стоит компактный городской электромобиль BeteTek BD-DB, у него есть центральный замок и Bluetooth.
KeyuKBW-4
За 938 долларов можно купить электромобиль ChangLi Nemeca с камерами заднего вида и койловерной подвеской.
1080 долларов стоит Minghong S1-PRO, способный вместить до четырех человек.
Электрокар Everbright EV-07 стоимостью 1110 долларов способен проехать до 70 км на одном заряде, а ChangLi CLZKC-008 за 1295 долларов оснащен люком и легкосплавными дисками.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autoevolution
Фото:freepik / freepik | Aliexpress
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05.02.2025
Фото:freepik / freepik | Aliexpress
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