Пять основных правил при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт Осецкий: при покупке подержанной машины лучше не экономить

Покупка подержанной машины – это всегда лотерея, где главное – обезопасить себя от проигрышных вариантов, отмечает эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий. Если человек не очень разбирается в машинах, но все же решил без помощи профессионала пройти все этапы покупки, ему следует придерживаться пяти основных правил.

Комментарий эксперта

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli:

– Первое правило: лучше не экономить. Покупка авто начинается с мониторинга рынка. Многие неискушенные покупатели, увидев две машины одной модели года выпуска, но с разными ценами, решают — зачем переплачивать, если можно сэкономить? И здесь кроется основной подвох. Как правило, действительно хорошие авто никогда не находятся в самом низу рыночной стоимости. Нужно ориентироваться на среднюю цену по рынку или чуть выше. У авто с заниженной стоимостью либо фейковые цены, либо они представлены ненадежными автосалонами, либо юридически не чистые.

Второе правило: необходимо заказать отчеты. Перед осмотром понравившейся машины нужно заказать отчет, а желательно несколько (в разных платных базах), чтобы убедиться наверняка в хорошей истории машины. Нередко у б/у вариантов всплывают проблемы юридического характера (запреты на продажу, залоги и т.д.), моменты, делающие авто малоликвидным или не соответствующим цене (отметки о ДТП, расчетных работах, страховых выплатах, отметки о несоответствии реальности заявленного пробега в объявлении).

Третье правило: сверьте VIN-номер. Если с отчетами все хорошо, можно осмотреть машину. И на просмотре в первую очередь важно сверить VIN-номер из полученных отчетов с тем, который стоит на машине и в ее документах. Иногда продавцы указывают в объявлении VIN-номер от другого автомобиля аналогичной марки, цвета и года, но с более хорошей историей. Подлог всплывает лишь при регистрации: оказывается, что купленное авто в залоге, на него наложен запрет и т.д.

Четвертое правило: осмотрите автомобиль. Необходимо проверить техническое состояние узлов авто и кузова. При отсутствии специальных знаний у покупателя лучше на осмотр взять человека, который имеет представление, как устроены авто, на что обратить внимание, какие нюансы учесть.

Осецкий рекомендует составить небольшой чек-лист проверки и во время осмотра ориентироваться строго на него. Среди пунктов можно указать техническое состояние и состояние кузова, работу двигателя и так далее. Специалист советует взять с собой приборы для диагностики и проверки лакокрасочного покрытия.

Также необходимо сделать тестовую поездку, и лучше сесть за руль самому. Дело в том, что так автомобиль воспринимается по-другому, он может «показать» свои проблемы — слабо разгоняется, люфтит, дергает при разгоне. Чтобы этих особенностей покупатель не заметил, продавец может ездить с определенной манерой, пояснил Осецкий.

Пятое правило: внимательно проверить договор купли-продажи. Иногда продавцы просят продавца отправить заранее онлайн документы и сами составляют ДКП. Это удобно, да и экономит время. Но нужно очень внимательно проверить внесенные в документ данные – как покупателя, так и продавца. При наличии ошибок в регистрации автомобиля откажут, и придется составлять новый ДКП, что может быть весьма проблематично, если авто покупалось в другом регионе.

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