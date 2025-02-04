#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Названа тройка автомобилей, которые в январе подорожали сильнее всего

Авто.ру Оценка: в январе средняя цена нового автомобиля в РФ выросла на 5,7%

Средняя цена нового автомобиля в январе этого года достигла 3,94 млн рублей, увеличившись на 5,7% по сравнению с декабрем 2024-го, подсчитали эксперты Авто.ру Оценка.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Это связано с традиционным январским «охлаждением» после периода высокого спроса в ноябре-декабре, а также пересмотром цен производителями.

На 12 территориях отмечен существенный рост цен на автомобили. Особенно заметное увеличение произошло в Татарстане (на 7% до 3,2 млн рублей), Москве (на 7% до 5,23 млн рублей) и Воронежской области (на 6% до 3,11 млн рублей).

Рекомендуем
Авторынок-2025: стоит ли покупателям ждать снижения цен на автомобили?

Среди моделей, цены на которые заметно возросли, лидирует внедорожник Tank 700 с ростом на 9,3%, до 10,74 млн рублей.

Также подорожали модели Haval F7 второго поколения (на 4,7%, до 3,23 млн рублей) и Sollers ST6, чья средняя стоимость увеличилась на 4% – до 2,6 млн рублей.

Кроссовер Hongqi HS5 стал единственным автомобилем в России (среди популярных моделей), чья цена снизилась. Его стоимость уменьшилась на 6,3%, до 3,89 млн рублей.

Снижение цен зафиксировано в 10 регионах страны. Наибольшее падение произошло в Красноярском крае, где средняя стоимость снизилась на 10%, до 2,54 млн рублей.

Также уменьшились цены в Ульяновской области и Ставропольском крае — на 4,5% и 4,1% соответственно.

В России произошло затоваривание рынка новых автомобилей – по отчетам импортеров, запасов ввезенных до повышения утильсбора автомобилей хватит на полгода. Поэтому резкого повышения цен ожидать не стоит, считает наш эксперт.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1451
04.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0