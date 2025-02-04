Названа тройка автомобилей, которые в январе подорожали сильнее всего

Авто.ру Оценка: в январе средняя цена нового автомобиля в РФ выросла на 5,7%

Средняя цена нового автомобиля в январе этого года достигла 3,94 млн рублей, увеличившись на 5,7% по сравнению с декабрем 2024-го, подсчитали эксперты Авто.ру Оценка.

Это связано с традиционным январским «охлаждением» после периода высокого спроса в ноябре-декабре, а также пересмотром цен производителями.

На 12 территориях отмечен существенный рост цен на автомобили. Особенно заметное увеличение произошло в Татарстане (на 7% до 3,2 млн рублей), Москве (на 7% до 5,23 млн рублей) и Воронежской области (на 6% до 3,11 млн рублей).

Среди моделей, цены на которые заметно возросли, лидирует внедорожник Tank 700 с ростом на 9,3%, до 10,74 млн рублей.

Также подорожали модели Haval F7 второго поколения (на 4,7%, до 3,23 млн рублей) и Sollers ST6, чья средняя стоимость увеличилась на 4% – до 2,6 млн рублей.

Кроссовер Hongqi HS5 стал единственным автомобилем в России (среди популярных моделей), чья цена снизилась. Его стоимость уменьшилась на 6,3%, до 3,89 млн рублей.

Снижение цен зафиксировано в 10 регионах страны. Наибольшее падение произошло в Красноярском крае, где средняя стоимость снизилась на 10%, до 2,54 млн рублей.

Также уменьшились цены в Ульяновской области и Ставропольском крае — на 4,5% и 4,1% соответственно.

В России произошло затоваривание рынка новых автомобилей – по отчетам импортеров, запасов ввезенных до повышения утильсбора автомобилей хватит на полгода. Поэтому резкого повышения цен ожидать не стоит, считает наш эксперт.