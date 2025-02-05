Самые продаваемые автомобили в России: топ-10 марок и моделей

«Автостат»: в январе продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 11%

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в январе 2024 года в России было продано 89 072 новых легковых автомобиля, что на 11% больше, чем в январе 2023 года.

Безусловным лидером по-прежнему является отечественная марка Lada, чья доля рынка в январе составила более 30% (в январе 2024-го – 28%).

По маркам

Объем продаж Lada вырос на 23,6%, достигнув 27 538 автомобилей. На втором месте оказался китайский производитель Haval, чьи продажи увеличились на 22,9%, составив 11 825 машин. Замкнула тройку лидеров компания Chery, реализовавшая 8959 автомобилей (+1,8%).

Несмотря на 31%-ное снижение продаж, Geely заняла 4-е место с 6217 проданными автомобилями. Пятую строчку по объему продаж занял бренд Changan, который показал рост на 3,8%, продав 5081 машину.

В топ-10 марок по итогам января 2025 года также вошли Omoda (2327 ед.; -12,8%), Jetour (2214 ед.; +117,1%), Belgee (1816 ед.; +273,7%), Jaecoo (1781 ед.; +98,3%) и Tank (1672 ед.; -3,5%).

По моделям

Среди моделей в январе 2024 года лидирует Granta, с результатом 11 422 проданные единицы (+11,8%). Второе место – у Lada Vesta, чьи продажи увеличились на 50% и составили 8007 автомобилей.

Самой продаваемой иностранной моделью в России по-прежнему является китайский кроссовер Haval Jolion, который в январе 2024 года разошелся тиражом в 4139 единиц (-4,7%). В пятерке лучших также оказались кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4043 ед.; +23,2%) и отечественный внедорожник Lada Niva Travel (3101 ед.; -3,8%).

Кроме них, в десятке самых популярных моделей значатся: Chery Tiggo 4 Pro (2822 ед., +9,3%), Lada Niva Legend (2779 ед., -16,6%), Geely Monjaro (2309 ед., -36,7%), Haval M6 (2307 ед., +10,2%) и Lada Largus (2173 ед., +2876,7%). Отметим, что кроссовер Geely Monjaro хоть и попал в ведущую десятку, показал самое сильное падение (-36,7%).

Ранее автоэксперт рассказал «За рулем», что на российском ранке набирают популярность заказы авто новых и с пробегом из-за рубежа конечным покупателем. В этом случае не придется платить повышенный коммерческий утильсбор. Подробнее – в нашей публикации.

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Источник: «Автостат»