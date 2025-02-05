Цены на эти автомобили обвалились в январе

Авито Авто: в РФ в январе больше всего подешевели новые машины марки GAC

В январе текущего года средняя цена на новые машины почти не изменилась, но отдельные марки сильно подешевели, пришли к выводу эксперты «Авито Авто».

Больше всего подешевели машины бренда GAC (-31,7% по сравнению с январем 2024 года). Автомобили марки Voyah стали доступнее на 30,9%, стоимость машин бренда Москвич снизилась на 18,6%, автомобили BMW стали доступнее на 17,5%.

На 22,5% упали цены на кроссоверы Voyah Free. По сравнению с январем 2024 года кроссовер Москвич 3 стал доступнее на 18,4%, а Москвич 6 – на 18,1%. Также заметно подешевели Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus (-14,6% и 13,9% соответственно).

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Источник: «Известия»