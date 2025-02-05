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Гендерное неравенство: женщины-водители платят за страховку больше, чем мужчины

Банки.ру: Женщины-водители переплачивают за ОСАГО в отличие от мужчин

Страховой полис ОСАГО для женщин в среднем стоил дороже, чем для мужчин, – 7,7 тыс. рублей в период с января по июнь 2024 года и 7,6 тыс. рублей в июле-декабре. Мужчины заплатили за автостраховку 7,0 и 6,8 тыс. рублей соответственно. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса Банки.ру в ходе анализа рынка автострахования за 2024 год.

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Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Выяснилось, что стоимость полиса ОСАГО в среднем составила 7 тыс. рублей и в первом, и во втором полугодии прошлого года. Основными клиентами сервиса стали водители в возрасте 30-49 лет – на них пришлось 56-57% всех приобретенных полисов.

Молодые водители до 29 лет платили за страховку 13,9 тыс. руб. во втором полугодии 2024 года (+3% к первому). Эксперты связывают это с повышенными коэффициентами «возраст-стаж» и частотой аварий. Наименьшая стоимость полисов зафиксирована у водителей старше 70 лет.

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Отечественный автомобиль Lada сохранил лидерство в части оформленных полисов – 16% в первом полугодии 2024 года. При этом к концу года доля российского бренда снизилась на 4%, а средняя цена выросла до 6,9 тыс. рублей. В топ-5 вошли Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, причем страховка для Toyota является самой дорогой –7,3 тыс. рублей.

Отмечается, что большинство застрахованных автомобилей выпущены в 2010-2019 годах. (53-54%). Треть автовладельцев оформляли ОСАГО на машины 2000-2009 годов выпуска, а на модели 2020 года и новее приходилось 12–13%. Лидерами по количеству оформленных полисов стали Москва и Московская область – 9% и 6% соответственно.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 184
05.02.2025 
Фото:Depositphotos
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