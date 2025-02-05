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Конфискация автомобилей за пьянку: закон, рост числа изъятий и спорный момент

«Коммерсант»: изъятий автомобилей у нетрезвых водителей стало больше в 10 раз

Конституционный суд подтвердил, что конфискация автомобиля обязательна при вынесении приговора за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Даже если автомобиль находится в залоге.

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Таким образом, КС отклонил жалобу гражданина, осужденного за пьяную езду, который утверждал, что приговор не учитывает его семейные обстоятельства и залог автомобиля (в микрофинансовой компании). Суд пояснил, что конфискация – мера, соответствующая общественной опасности и предупреждению новых преступлений.

Более того, конфискация является обязательной при привлечении лица к уголовной ответственности за соответствующее преступление, подчеркнули в КС.

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С 2022 года конфискация транспорта за повторную пьянку, езду без прав и другие нарушения стала обязательной. С тех пор количество изъятых автомобилей значительно возросло: в 2022 году было конфисковано 614 машин, а в 2024 году – уже 5800. Однако эксперты указывают на дисбаланс в недавно введенной законодателем санкции: конфискация предусмотрена только при отсутствии жертв, а в случае ДТП с пострадавшими автомобили не изымают.

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Мера по изъятию авто активно применяется судами, включая случаи, когда машину конфискуют у владельца, который не был участником самого нарушения. Конфискованные автомобили, в соответствии с постановлением правительства от 8 сентября 2023 года, передаются на нужды Минобороны, МЧС или в «Народный фронт».

Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 164
05.02.2025 
Фото:Depositphotos
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