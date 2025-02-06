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Вклад «Газпромнефть-СМ» в развитие автоспорта высоко оценили

Академия СМП — организатор чемпионата России в зачетной группе «Формула-4» направила благодарность в адрес «Газпромнефть – смазочные материалы»

Вклад компании в развитие автоспорта отмечен по итогам успешных испытаний моторного масла G-Energy Racing 10W-60 в рамках тренировочных сборов по кольцевым гонкам. Смазочные материалы компании постоянно проходят сложнейшие тест-драйвы, в том числе в гонках на скорость и выносливость.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации. Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей».

Сергей Сироткин, генеральный директор Академии СМП:

«Эксплуатационные испытания масел G-Energy Racing 10W-60, проведенные в рамках учебно-тренировочных сборов, в очередной раз доказали высокий уровень качества и подтвердили уникальные свойства продукции, производимой компанией "Газпромнефть-СМ"».

Моторные масла серии G-Energy Racing обладают «умной формулой», благодаря которой они одинаково эффективны для дизельных и бензиновых двигателей гоночных болидов и современных легковых авто. Смазочные материалы борются с силой трения, предотвращают износ двигателя и перегрев узлов даже во время экстремальных режимов работы автомобиля. Уникальные рецептуры разработаны при помощи «Алхимика» – цифровой системы на базе искусственного интеллекта.

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«За рулем»
Фото:Станислав Тен
Количество просмотров 81
06.02.2025 
Фото:Станислав Тен
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