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В России начнутся продажи премиального 7-местного кроссовера 4х4 с АКП

Кроссовер HS7 и минивэн HQ9 от бренда Hongqi получили сертификацию в России

Кроссовер HS7 второго поколения и минивэн HQ9 от премиального автобренда Hongqi получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Продажи моделей на рынке России стартуют текущей весной.

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Hongqi HQ9
Hongqi HQ9

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Автомобили оснащены двигателем объемом 2,0 л мощностью 245 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Габариты 7-местного кроссовера HS7 составляют 4995/1960/1760 мм при размере колесной базы 2920 мм. Модель получила передний и полный привод.

Исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев подчеркнул, что кроссовер достойно займет нишу премиальных 7-местных кроссоверов. В этом сегменте спрос превышает предложение.

Hongqi HS7
Hongqi HS7

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Минивэн HQ9 больше по размерам: 5222/2005/1892 мм, посадочные места в салоне расположены по схеме 2+2+3, кресла второго ряда имеют электрическую регулировку в 16 направлениях. Есть большой панорамный люк размером 1090х870 мм.

Hongqi намерен в обозримом будущем расширить модельный ряд в России, в частности, в первой половине 2025 года ожидается появление лифтбека H6 и премиального седана L1. Также компания выведет на рынок РФ люксовый внедорожник LS7, о точных сроках дебюта пока нет информации.

Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Hongqi
Количество просмотров 511
05.02.2025 
Фото:Hongqi
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