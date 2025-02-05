Автоконцерны с мировым именем не договорились о слиянии — названа причина

Reuters: Nissan прекратил переговорный процесс по слиянию с Honda

Руководство японского автоконцерна Nissan Motors приняло решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на информированные источники.

«Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей», – пишут СМИ.

Переговоры о слиянии между главами Honda Motors и Nissan Motors начались в декабре 2024 года. Тогда же началось обсуждение вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors.

Изначально предполагалось, что стороны договорятся о слиянии до конца января 2025 года, но затем переговоры перенесли на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре 2024 года, включая сокращение 9000 сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.

Но в январе текущего года стало известно, что Mitsubishi Motors с большой долей вероятности откажется от участия в слиянии, потому что не захочет интегрироваться в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Образованная в результате слияния компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 млн автомобилей в 2023 году) и Volkswagen (9,23 млн автомобилей), с производственной мощностью 7,35 млн автомобилей.

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Источник: reuters.com