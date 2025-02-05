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Автоконцерны с мировым именем не договорились о слиянии — названа причина

Reuters: Nissan прекратил переговорный процесс по слиянию с Honda

Руководство японского автоконцерна Nissan Motors приняло решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на информированные источники.

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«Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей», – пишут СМИ.

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Переговоры о слиянии между главами Honda Motors и Nissan Motors начались в декабре 2024 года. Тогда же началось обсуждение вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors.

Изначально предполагалось, что стороны договорятся о слиянии до конца января 2025 года, но затем переговоры перенесли на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре 2024 года, включая сокращение 9000 сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.

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Но в январе текущего года стало известно, что Mitsubishi Motors с большой долей вероятности откажется от участия в слиянии, потому что не захочет интегрироваться в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Образованная в результате слияния компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 млн автомобилей в 2023 году) и Volkswagen (9,23 млн автомобилей), с производственной мощностью 7,35 млн автомобилей.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 175
05.02.2025 
Фото:Unsplash
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