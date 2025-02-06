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Аналитики рассказали, как меняются цены на шины в премиальном сегменте

НАПИ: цены на премиальные всесезонные шины за месяц снизились на 6,9%

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей за год.

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Только за месяц, с декабря 2024 по январь 2025 года, средняя цена на летние шины выросла на 4,2%, зимние шины подорожали на 1,6%, всесезонные шины подешевели на 6,9%.

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Согласно отчету за год, средние цены на летние шины премиум-сегмента в январе 2024-го составляли 27,2 тыс. рублей, а в январе 2025 года – 30,2 тыс. рублей за штуку. Средние цены на зимние шины выросли с 24,3 тыс. до 28 тыс. рублей, а всесезонки подешевели за год с 24,1 тыс. до 21,2 тыс. рублей.

Отчет НАПИ демонстрирует явные тренды на повышение цен на летние и зимние шины, в то время как всесезонные шины, видимо, теряют актуальность и становятся более доступными. Эти изменения отражают потребительские предпочтения и возможные колебания на рынке автошин.

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Источник, инфографика: НАПИ

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Алексеева Елена
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
Количество просмотров 506
06.02.2025 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
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