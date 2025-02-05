В РФ привезли обновленный флагманский кроссовер Volvo: подробности

В России появились в продаже Volvo XC90 2025 г.в. с гарантией

Рестайлинговый Volvo XC90 появился в продаже в России. Модель предлагает официальный дилер бренда, Volvo Car M1. Уточняется, что множество автомобилей есть в наличии, но кроссовер можно также заказать. Ожидание займет около двух месяцев.

Volvo XC90

Рестайлинговый Volvo XC90 дебютировал во второй половине 2024 года. В РФ автомобиль предлагается с гарантией один год, у дилера можно будет обновлять и ПО медиасистемы.

Интерьер Volvo XC90

Рестайлинговый кроссовер отличается от предшественника передней частью с новыми фарами и асимметричной решеткой радиатора. Кроссовер получил улучшенную медиасистему с новым экраном, в качестве опции доступна акустика Bowers&Wilkins с 19 динамиками.

В линейке моторов Volvo XC90 2025 года три варианта: B5, B6 и T8. Это 2-литровые турбированные «четверки» с 8-ступенчатой АКП. Уточняется, что B5 и B6 – это мягкие гибриды, которые не ездят на электротяге. T8 представляет собой подключаемый гибридный мотор (PHEV) общей мощностью 463 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru