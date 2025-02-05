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Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина

Стали известны марки самых экономичных автомобилей России в 2024 году

Автомобили из Китая марки Geely и белорусского бренда Belgee признаны самыми экономичными в России в части расхода топлива. К такому выводу пришли специалисты «Газпромбанк Автолизинг» в ходе анализа трат на бензин среди 20 самых продаваемых легковых китайских автомобилей в 2024 году.

Belgee X50
Belgee X50
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«Автомобили марки Geely и его суббренда Belgee заняли весь пьедестал наиболее экономичных транспортных средств. <...> В целом бензиновые автомобили остаются наиболее востребованным сегментом в нашем авторетейле. Второй год подряд их доля на рынке неизменно держится на уровне 94%», – говорится в исследовании.

Возглавил рейтинг компактный кроссовер Geely Coolray, средний расход топлива которого составляет 7,2 л на 100 км (не более 66 тыс. рублей в год на бензин). Второе место у Belgee X50 белорусской сборки, этот автомобиль в среднем потребляет 7,8 л на 100 км пути, а заправка обойдется примерно в 71,4 тыс. рублей. Замыкает топ-3 седан Geely Emgrand, который «ест» всего 8,3 л на 100 км (порядка 75,9 тыс. рублей в год).

GAC GS8
GAC GS8

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В сегменте кроссоверов и внедорожников с 2,0-литровым двигателем самым экономичным стал Geely Monjaro (примерно 103 тыс. рублей в год на бензины). Владельцев кроссоверов Changan Uni-K и GAC GS8 заплатят по 105 тыс. рублей в год на АЗС. А на заправку премиального рамного внедорожника Tank 300 его хозяин потратит около 120 тыс. рублей.

Geely Coolray
Belgee X50
Geely Emgrand
Geely Monjaro
Changan Uni-K
GAC GS8

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | Производители
Количество просмотров 3082
05.02.2025 
Фото:freepik / freepik | Производители
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