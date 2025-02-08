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Инвестиции в авто: эти подержанные иномарки растут в цене

Эксперты составили топ-5 выгодных для инвестиций автомобилей с пробегом

Специализирующаяся на страховании классических автомобилей компания Hagerty опубликовала ежегодный рейтинг Bull Market Lists. В него вошли модели, стоимость которых в обозримом будущем вырастет.

Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe
Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe

В топ вошел легендарный Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe 1961-1964 годов выпуска, этот автомобиль удостоился звания самого красивого автомобиля в мире от основателя Ferrari, Энцо Феррари. Цена модели в зависимости от состояния и степени соответствия оригинальной заводской модели может достигать, в среднем, от 6 млн до 25,8 млн рублей.

Lamborghini Gallardo MT
Lamborghini Gallardo MT
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Вторым вариантом для инвестирования страховщики назвали суперкар Lamborghini Gallardo MT 2003-2013 годов выпуска – особенно ценят версии с МКП. Коллекционеры готовы за него выложить от 9,3 до 20,5 млн рублей.

Замыкает топ-3 японский спорткар Datsun 280ZX 1978-1983 годов выпуска. Эксперты отметили надежность «японца» и его невероятно стильный дизайн. Есть претензии к невысокой мощности двигателя и подверженность кузова к коррозии. Цены на спорткар варьируются от 547 тыс. до 7 млн рублей, с 2019 года рост цен составил 138%.

Datsun 280ZX
Datsun 280ZX

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На четвертом месте еще один представитель японского автопрома – Honda Prelude 1997-2001 годов выпуска по цене от 606 тыс. до 2,5 млн рублей (рост +87% с 2019 года). Самыми выгодными для инвестиций считаются стоковые машины без тюнинга, но их очень сложно найти. Модель ценят за высокое качество сборки, эргономику, двигатель VTEC, хорошую управляемость и дизайн.

Datsun 280ZX
Datsun 280ZX

Пятое место занимает Ford Bronco II 1984-1990 годов выпуска, его средняя стоимость варьируется от 258 тыс. до 2,6 млн рублей (+4% с 2019 года). Этот автомобиль любят за надежность, доступность запчастей и простоту обслуживания. Из минусов эксперты назвали слабую динамику разгона и сложности при поиске моделей в хорошем состоянии.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2421
08.02.2025 
Фото:Соцсети
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Отзывы о Lamborghini Gallardo

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