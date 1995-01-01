Топ-5 редких автомобилей из объявлений о продаже

Эти необычные машины можно приобрести онлайн. Среди них родной кабриолет Lada Niva.

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Рейтинг необычных олдтаймеров и редких экземпляров составили специалисты сервиса Авито Авто, выбрав из 580 000 объявлений о продаже.

На пятом месте расположился Ford V8 De Luxe Fordor Sedan, 1939 года, который продают в Тверской области за 5 800 000 рублей. Автомобиль восстановлен до заводской комплектации. Это роскошный заднеприводный седан — сиденье обито мохером, у пружинного дивана регулируется спинка, передняя панель и рамки окон отделаны под дерево. Автомобиль оснащен карбюраторным двигателем V8 Flathead объемом 3,6 л и мощностью 85 л.с. Среди «роскоши» — ламповый радиоприемник Philco, механические часы в дверке перчаточного ящика и обитый кожей руль. Автомобиль на ходу, даже два раза самостоятельно ездил в Белоруссию на ретрофестиваль, салон не прокуренный.

Mazda Luce 1977 года на четвертой строчке рейтинга — она выполнена в стиле американских машин, с резкими прямоугольными формами и большой решеткой радиатора. Название «Luce» взято из итальянского языка, где это слово означает «свет». Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, электрическими стеклоподъемниками и кондиционером. Мощность роторного двигателя — 120 л.с. Находится машина в Нижнем Тагиле Свердловской области, а просят за нее 750 000 рублей.

Chevrolet Impala, 1967 года — настоящий эксклюзив прямиком с американских хайвеев продается в Москве за 3 400 000 рублей. В 1965 году в США установили рекорд, продав более миллиона таких автомобилей, но сейчас эта редкая машина — мечта коллекционеров. Представленный вариант оснащен оригинальным атмосферным двигателем 6,7 л, мощностью 345 л.с. Среди особых пометок в объявлении — посмотреть его можно лишь раз в неделю, по воскресеньям у метро «Шаболовская».

За Cadillac Eldorado 1976 года просят 1 880 000 рублей, находится он в Санкт-Петербурге. Почти шестиметровый кабриолет восстановлен на 99%, по словам владельца, «для понимающих — стоит еще родной катализатор». В оснащение Кадди входит климат-контроль, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники, бортовой компьютер, доводчик крышки багажника.

И изюминка этой коллекции — кабриолет Lada Natasha (ВАЗ 2108) 1993 года выпуска, его предлагают за 1 350 000 рублей. Можно подумать, что это кустарная переделка, но нет, такие кабриолеты собирали в Бельгии, правда, недолго — всего 5 лет: с 1990 по 1995 годы. Была популярна в Турции, Югославии и Египте, а в России и Европе Lada Natasha практически неизвестна. В кабриолете оригинальный салон и колеса, штатное радио. Двигатель 1,5 л, мощностью 70 л.с., агрегатирован механической коробкой передач. Было выпущено всего около 500 таких машин, поэтому лот представляет коллекционную ценность, тем более что пробег всего 50 тыс. км. Находится этот кабриолет в Ростове-на-Дону.

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Фото: Авито Авто