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Эти автомобили признали самыми экономичными

Топ-7 самых экономичных китайских машин в России

Согласно исследованию экспертов «Газпромбанк автолизинга», автомобили марки Geely стали самыми экономичными по расходу топлива в России по итогам 2024 года.

Лидирует кроссовер Geely Coolray, потребляющий 7,2 литра на 100 км. За год эксплуатации этого авто на топливо уйдет не более 66 тыс. рублей.

Geely Coolray
Geely Coolray

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На второй строчке кроссовер Belgee X50 с расходом 7,8 литра бензина на 100 км. Расходы за год на топливо составляют 71,4 тыс. рублей. Третье место занял седан Geely Emgrand с расходом горючего 8,3 литра на 100 км (за год получается сумма 75,9 тыс. рублей).

Также в перечень самых экономичных авто вошли Geely Monjaro, Changan Uni-K, GAC GS8 и Tank 300.

Belgee X50
Belgee X50

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely | Belgee
Количество просмотров 617
09.02.2025 
Фото:Depositphotos | Geely | Belgee
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