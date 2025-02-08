Концепт 700-сильного отечественного суперкара получит дорожную модификацию

В Сети показали первые фото дорожной версии крутейшего суперкара Rossa

Суперкар Rossa отечественного производства, созданный по инициативе гонщика Романа Русинова, получит модификацию для дорог общего пользования. В распоряжении Авто.ру появились первые изображения дорожной версии с 10-цилиндровым мотором.

Rossa LM GT

Пока нет детальной информации о спецификации модифицированной Rossa. Судя по фотографиям, в отличие от прототипа, суперкар получил новое аэродинамическое оперение. Изменена конфигурация переднего обтекателя, боковин и антикрыла, боковые зеркала получили другие пилоны, доработана светотехника. При этом у Rossa остались кузовные панели из неокрашенного карбона.

Модификация напоминает трековую Rossa LM GT, международный дебют которой состоялся в середине января в рамках ежегодной гонки «24 часа Дубая». Не исключено, что дорожная модификация получит такой же силовой агрегат, а также полноценный интерьер без каркаса безопасности. Прототип на фото имеет гоночный салон с соответствующими отделкой, органами управления и сиденьями. Создатели Rossa планируют представить дорожную модификацию в 2026 году.

Rossa LM GT

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Источник: auto.ru