Как скрестили ГАЗ М-21 Волга и Bugatti Chiron, и что в итоге получилось

Умельцы создали Волгатти – автомобиль, соединивший нашу Волгу и Bugatti Chiron

Все более распространенными становятся так называемые рестомоды, то есть отреставрированная классика с использованием современных технологий.

Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron

Однако нечасто бывает, когда два разных автомобиля визуально сливаются в одну модель. Как в этом примере автомобиля Волга-Бугатти.

Все началось с рендера, который специалисты небольшой российской мастерской «Лихой топор» нашли в Интернете. Рисунок, на котором изображена комбинация Bugatti Chiron и Moskovich 412, зацепил механиков, и они решили воплотить это творение в реальность. На своих каналах в соцсетях они показывают процесс строительства в нескольких видеороликах.

Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron

Путем проб и ошибок механики выбрали для своего проекта автомобиль ГАЗ М-21 Волга. Части кузова советской классики образуют переднюю часть автомобиля. Сзади уникальный автомобиль напоминает Bugatti Chiron, однако настоящие детали Bugatti не использовались, задняя часть была кропотливо воссоздана вручную из стеклопластика.

Первоначально предполагалось, что основой для этой дикой комбинации седана и суперкара послужит Ford Probe. Однако на пути к готовому автомобилю было решено использовать в качестве основы поврежденный в аварии BMW 6 серии E63.

Автомобиль, для которого придумали название Volgatti, уже совершил свою первую пробную поездку. В настоящее время россияне продолжают работу над настройкой шасси и легализацией модели.

Проект длился более трех лет, а общая стоимость необычной реконструкции, как сообщается, составила колоссальную сумму в 106 955 евро, и это еще не окончательная стоимость.

Впоследствии любители признались, что недооценили усилия и затраты, и если бы знали заранее, что их ждет, Волгатти, вероятно, никогда бы не был построен.

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Источник: из открытых источников