#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Как скрестили ГАЗ М-21 Волга и Bugatti Chiron, и что в итоге получилось

Умельцы создали Волгатти – автомобиль, соединивший нашу Волгу и Bugatti Chiron

Все более распространенными становятся так называемые рестомоды, то есть отреставрированная классика с использованием современных технологий.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron
Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron

Однако нечасто бывает, когда два разных автомобиля визуально сливаются в одну модель. Как в этом примере автомобиля Волга-Бугатти.

Все началось с рендера, который специалисты небольшой российской мастерской «Лихой топор» нашли в Интернете. Рисунок, на котором изображена комбинация Bugatti Chiron и Moskovich 412, зацепил механиков, и они решили воплотить это творение в реальность. На своих каналах в соцсетях они показывают процесс строительства в нескольких видеороликах.

Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron
Волгатти - ГАЗ М-21 «Волга» и Bugatti Chiron

Рекомендуем
В Московской области продают красавца Opel Kapitän 1939 года выпуска. Дорого

Путем проб и ошибок механики выбрали для своего проекта автомобиль ГАЗ М-21 Волга. Части кузова советской классики образуют переднюю часть автомобиля. Сзади уникальный автомобиль напоминает Bugatti Chiron, однако настоящие детали Bugatti не использовались, задняя часть была кропотливо воссоздана вручную из стеклопластика.

Первоначально предполагалось, что основой для этой дикой комбинации седана и суперкара послужит Ford Probe. Однако на пути к готовому автомобилю было решено использовать в качестве основы поврежденный в аварии BMW 6 серии E63.

Автомобиль, для которого придумали название Volgatti, уже совершил свою первую пробную поездку. В настоящее время россияне продолжают работу над настройкой шасси и легализацией модели.

Проект длился более трех лет, а общая стоимость необычной реконструкции, как сообщается, составила колоссальную сумму в 106 955 евро, и это еще не окончательная стоимость.

Впоследствии любители признались, что недооценили усилия и затраты, и если бы знали заранее, что их ждет, Волгатти, вероятно, никогда бы не был построен.

Источник: из открытых источников

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:скришоты с канала YiouTube/Dashing Axe
Количество просмотров 10722
09.02.2025 
Фото:скришоты с канала YiouTube/Dashing Axe
Поделиться:
Оцените материал:
-1