Китайские бренды под угрозой: кто уйдет, а кто останется?

Александр Коротков: вопрос ухода ряда китайских брендов — лишь вопрос времени

Как ранее рассказывал «За рулем», велика вероятность того, что в ближайшее время крупные автоторговые компании будут отказываться от сотрудничества с китайскими брендами, которые не смогли показать доход в течение 1-2 лет. А кто точно не под угрозой и наверняка останется в России?

Какие машины из КНР сейчас можно покупать, не опасаясь остаться без поддержки? Эксперт Александр Коротков отмечает, что на российском рынке уже сформировались явные лидеры среди китайских автопроизводителей. Тут выделяются Haval, Chery и Geely, которые демонстрируют стабильный рост продаж и укрепляют свои позиции.

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– В 2024 году Haval реализовал 191 560 автомобилей, увеличив продажи на 70,3% по сравнению с предыдущим годом, а Chery и Geely продали 157 899 и 149 924 автомобилей соответственно, также показав значительный рост. Эти бренды активно инвестируют в развитие дилерской сети и сервисного обслуживания в России, что, безусловно, является «зеленым» флагом. Владельцы вполне могут рассчитывать на наличие запчастей и качественное обслуживание со стороны этих брендов.

В последнее время было много громких заявлений от экспертов и коллег по отрасли о нерентабельных брендах. И если с некоторыми из них можно согласиться, то есть и спорные моменты. Livan и SWM действительно находятся в шатком положении. Менее пяти проданных машин в месяц на дилера у каждого из брендов — уже серьезный повод задуматься об их экономической целесообразности. А если добавить к этому скудный модельный ряд, не отвечающий потребностям россиян, их уход с рынка кажется лишь вопросом времени.

А вот Jetta, которую неоднократно включали в шорт-листы «на вылет», чувствует себя вполне уверенно. Доступная цена и хорошее оснащение сделали ее востребованной у таксопарков и каршеринговых сервисов, куда недавно поступили крупные партии этих автомобилей. И, скорее всего, это не последние поставки. Корпоративные парки продолжат наполняться, а очереди на обслуживание у дилеров — расти.

Что касается Oting, который тоже подвергся необоснованной критике со стороны экспертов – бренд демонстрирует стабильность. Растущий утилизационный сбор делает привоз того же Прадо практически нецелесообразным — либо смириться с правым рулем, либо искать альтернативу. Ею для россиян, желающих приобрести рамный внедорожник, и стал Oting Paladin, построенный на платформе Nissan Terra. Да, продажи у бренда невысокие, но и сегмент у него другой. К тому же концерн Sinomach Auto, которому принадлежит Oting, активно намекает на выход на российский рынок нового бренда. Сложно поверить, что у них есть серьезные проблемы.

Так или иначе, российский автомобильный рынок продолжает активно адаптироваться к мировым и локальным изменениям, и уже в ближайшее время станет ясно, насколько оправданы текущие прогнозы.