Новая российская автомарка Geely NordCross сменила логотип

Дистрибьютор «Слава Моторс Рус» запатентовал новый логотип для бренда NordCross

Официальный дистрибьютор ООО «Слава Моторс Рус», реализующий в России машины марки Belgee (переименованные Geely), запатентовал новый логотип для торговой марки NordCross, пишет auto.mail.ru.

Уточняется, что обновленный логотип марки NordCross выполнен в стилистике брендов Geely и Belgee, но уже в черном цвете, а не в голубом. Согласно публикации в базе Роспатента, комбинация из четырех квадратов и одной прямой линии сохранилась, но теперь все эти элементы выполнены симметрично.

Под торговой маркой NordCross в России планируют реализовывать автомобили Zeekr, Lotus и Lynk&Co.

Geely NordCross было и стало

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

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Источник: auto.mail.ru