#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Проверки китайских автомобилей ужесточат в России

Глава Минпромторга РФ Алиханов: Китайские автомобили надо жестко проверять

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что нужно более жестко проверять соответствие китайских машин, которые начнут официально продавать в РФ. Он отметил, что китайские автоконцерны активно проникают на российский рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса Минпромторг проводит индексацию утильсбора.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», – заявил министр в ходе заседания комиссии Госсовета РФ.

Рекомендуем
Самые дорогие, самые тусклые, самые холодные — у каких фар свет лучше

Ранее глава Минпромторга РФ заявил, что 2025 год и для авторынка, и для автопроизводителей будет сложнее предыдущего. Санкционное давление ужесточается, отрасли придется подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
Количество просмотров 763
06.02.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
Поделиться:
Оцените материал:
-1