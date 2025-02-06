Проверки китайских автомобилей ужесточат в России

Глава Минпромторга РФ Алиханов: Китайские автомобили надо жестко проверять

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что нужно более жестко проверять соответствие китайских машин, которые начнут официально продавать в РФ. Он отметил, что китайские автоконцерны активно проникают на российский рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса Минпромторг проводит индексацию утильсбора.

«Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», – заявил министр в ходе заседания комиссии Госсовета РФ.

Ранее глава Минпромторга РФ заявил, что 2025 год и для авторынка, и для автопроизводителей будет сложнее предыдущего. Санкционное давление ужесточается, отрасли придется подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

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Источник: ТАСС