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Автомобили этой российской марки начнут выпускать в Эфиопии

АВТОВАЗ будет производить электромобили Lada в Эфиопии

В Эфиопии планируют начать выпуск электрокаров от российской марки Lada, рассказал посол страны в РФ Генет Тешоме Джирру.

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Он заявил, что в Эфиопии сейчас население переходит на электромобили, поэтому важно, что российский бренд рассматривает возможность перехода на их сборку.

Джирру пояснил, что к концу года процесс завершится и компания начнет сборку автомобилей Lada в Эфиопии. Он заметил, что авто этой марки «хорошо приживутся» в Эфиопии, поскольку их давно используют в качестве такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 201
06.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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