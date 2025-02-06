2 литра, 245 л.с. и длина 5 м – этот кроссовер разработан британцем, а продаваться будет в России
Премиальный кроссовер Hongqi HS7 готовится к дебюту на российском рынке, старт продаж намечен на первую половину 2025 года.
Модель уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а цены и комплектации будут объявлены позже. HS7 займет нишу флагманского кроссовера бренда, дополнив уже представленные у нас модели HS3 и HS5.
Разработанный под руководством британского дизайнера Джайлса Тейлора, новый Hongqi HS7 привлекает внимание стильным внешним видом и роскошными деталями.
Особенности дизайна включают хромированную решетку радиатора и ярко-красную центральную полосу, которая подчеркивает значимость бренда в истории Китая.
На российском рынке будут представлены 5- и 7-местные версии, ожидается, что наиболее популярной станет семиместная. Размеры автомобиля составляют 4995 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1760 мм в высоту, а колесная база длиной 2920 мм обеспечит просторный и комфортный салон.
HS7 оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и мягко-гибридной силовой установкой с напряжением 48 В. Двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива имеет крутящий момент 380 Н*м.
Уже в базовой комплектации будут доступны современные системы безопасности и ассистенты вождения ADAS, обеспечивающие комфорт и безопасность на высоком уровне.
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Источник: Hongqi