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2 литра, 245 л.с. и длина 5 м – этот кроссовер разработан британцем, а продаваться будет в России

Премиальный кроссовер Hongqi HS7 готовится к дебюту на российском рынке

Премиальный кроссовер Hongqi HS7 готовится к дебюту на российском рынке, старт продаж намечен на первую половину 2025 года.

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Hongqi HS7
Hongqi HS7

Модель уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а цены и комплектации будут объявлены позже. HS7 займет нишу флагманского кроссовера бренда, дополнив уже представленные у нас модели HS3 и HS5.

Hongqi HS7
Hongqi HS7

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Разработанный под руководством британского дизайнера Джайлса Тейлора, новый Hongqi HS7 привлекает внимание стильным внешним видом и роскошными деталями.

Особенности дизайна включают хромированную решетку радиатора и ярко-красную центральную полосу, которая подчеркивает значимость бренда в истории Китая.

На российском рынке будут представлены 5- и 7-местные версии, ожидается, что наиболее популярной станет семиместная. Размеры автомобиля составляют 4995 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1760 мм в высоту, а колесная база длиной 2920 мм обеспечит просторный и комфортный салон.

Hongqi HS7
Hongqi HS7

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HS7 оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и мягко-гибридной силовой установкой с напряжением 48 В. Двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива имеет крутящий момент 380 Н*м.

Уже в базовой комплектации будут доступны современные системы безопасности и ассистенты вождения ADAS, обеспечивающие комфорт и безопасность на высоком уровне.

Источник: Hongqi

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Алексеева Елена
Количество просмотров 669
06.02.2025 
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