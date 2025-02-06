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Эта процедура увеличит срок работы глушителя автомобиля до 5 лет

Эксперт Габараева перечислила 4 признака неисправности выхлопной системы авто

Громкие звуки и запах газов в салоне автомобиля наглядно свидетельствуют о наличии проблем с выхлопной системой. Об этом рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

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Она подчеркнула, что к решению этой проблемы нужно отнестись с предельным вниманием, так как вредные вещества опасны для здоровья и жизни человека.

«Первый признак вышедшей из строя выхлопной системы — громкие звуки и резкие хлопки во время работы мотора, а также при наборе скорости. В салоне появляется неприятный запах газов, что со временем вызывает проблемы со здоровьем. Кроме того, утечка газов ухудшает работу двигателя и повышает расход топлива на 5-10%», – предупреждает эксперт.

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В зависимости от качества материалов и условий эксплуатации средний срок службы глушителя легкового автомобиля составляет 3-6 лет, уточняет Габараева. В частности, ресурс детали из алюминизированной стали порядка 3-4 лет, а изделия из нержавеющей стали практически не требуют замены, но их используют только при выпуске автомобилей премиальных марок, отмечает эксперт.

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Чтобы продлить срок службы глушителя, понадобится антикоррозийная обработка термостойкими эмалями, она увеличит срок его функционала до пяти лет. Также нужно избегать кратковременных поездок, из-за которых внутри глушителя скапливается конденсат, вызывающий коррозию, резюмировала Габараева.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 190
06.02.2025 
Фото:Unsplash
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