Эта процедура увеличит срок работы глушителя автомобиля до 5 лет

Эксперт Габараева перечислила 4 признака неисправности выхлопной системы авто

Громкие звуки и запах газов в салоне автомобиля наглядно свидетельствуют о наличии проблем с выхлопной системой. Об этом рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

Она подчеркнула, что к решению этой проблемы нужно отнестись с предельным вниманием, так как вредные вещества опасны для здоровья и жизни человека.

«Первый признак вышедшей из строя выхлопной системы — громкие звуки и резкие хлопки во время работы мотора, а также при наборе скорости. В салоне появляется неприятный запах газов, что со временем вызывает проблемы со здоровьем. Кроме того, утечка газов ухудшает работу двигателя и повышает расход топлива на 5-10%», – предупреждает эксперт.

В зависимости от качества материалов и условий эксплуатации средний срок службы глушителя легкового автомобиля составляет 3-6 лет, уточняет Габараева. В частности, ресурс детали из алюминизированной стали порядка 3-4 лет, а изделия из нержавеющей стали практически не требуют замены, но их используют только при выпуске автомобилей премиальных марок, отмечает эксперт.

Чтобы продлить срок службы глушителя, понадобится антикоррозийная обработка термостойкими эмалями, она увеличит срок его функционала до пяти лет. Также нужно избегать кратковременных поездок, из-за которых внутри глушителя скапливается конденсат, вызывающий коррозию, резюмировала Габараева.

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Источник: gazeta.ru