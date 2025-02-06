Выяснилось, как теряют в цене «недружественные» иномарки

НАПИ: лидером по сохранности остаточной стоимости стала Toyota RAV4

Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) обновило отчет «Остаточная стоимость легковых автомобилей» по итогам 4 квартала 2024 года. В нем приведены данные о том, как менялась остаточная стоимость легковых автомобилей, произведенных за рубежом.

На графике, который представлен в отчете, видно, что среди десятилетних иностранных автомобилей в 4 квартале 2024 года самой дорогой моделью был Toyota RAV4, средняя цена которой составляла 2 162 000 рублей.

Если смотреть на пятилетние автомобили, то самой дорогой моделью оказался Mitsubishi Pajero Sport, средняя цена которого составила 3 346 000 рублей.

Однако наиболее интересным моментом является то, какие автомобили в среднем сохранили свою стоимость лучше других.

Лидером по сохранности остаточной стоимости, как относительно цены нового автомобиля, так и через 5 и 10 лет эксплуатации, снова стала Toyota RAV4. В 4 квартале 2024 года, если бы владелец пятилетнего Toyota RAV4 решил продать свой автомобиль, он мог бы приобрести такой же новый, доплатив всего 31,9% от его стоимости в тот момент.

А вот если бы он решил продать свою машину через 10 лет эксплуатации, то ему пришлось бы доплатить 54,7% от первоначальной стоимости автомобиля. Предполагается, что цена новой машины составляла 4 млн 771 тыс. рублей.

Эти данные подтверждают высокую сохранность стоимости модели Toyota RAV4 в течение долгого времени, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежность и долгосрочную экономическую выгоду при приобретении автомобиля.

На втором месте Mazda CX-4, которая через 5 лет сохранила 63% своей стоимости (2 млн 909 тыс. рублей), а через 10 лет 41,2% или 1 млн 903 тыс. рублей.

На третьем кроссовер Kia Sportage, который через 5 лет сохранил 64,3% первоначальной стоимости (2 млн 397 тыс. рублей), но через 10 лет осталась лишь 34% или 1 млн 502 тыс. рублей.

Остаточная стоимость самого дорого из рассмотренных автомобилей Kia Sorento через 5 лет эксплуатации составила 51,3% или 3 млн 28 тыс. рублей, а через 10 лет – 32,7% или 1 млн 929 тыс. рублей. За новый пришлось бы отдать 5 млн 903 тыс. рублей.

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Источник, инфографика: НАПИ