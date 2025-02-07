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Как избавиться от воды в бензобаке: ответ эксперта

Эксперт Трушкова: чтобы избавиться от воды в бензобаке, нужно слить топливо

Вода может попасть в бензобак при мойке машины, а также из-за плохого топлива или нарушения герметичности системы, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Она пояснила, что основным источником влаги являются перепады температур. Так, днем, когда тепло, воздух в баке содержит влагу, а ночью он охлаждается, и вода оседает на стенках.

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Устранить воду из бензобака можно с помощью специальных присадок, которые связывают воду и мотор может ее «сжечь» без негативных последствий. Также можно слить бензин через сливную пробку или же просушить сам топливный бак. В сложных случаях бак обычно снимают, промывают и сушат.

Если вода прошла дальше, нужно поменять топливные фильтры, которые первыми страдают от загрязнения, рассказала эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 194
07.02.2025 
Фото:Depositphotos
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