Автобус с пассажирами врезался в столб: подробности жесткого ДТП

В Иркутске шесть человек пострадали при столкновении автобуса со столбом

В Иркутске на улице Байкальской пассажирский автобус въехал в опору линии электропередачи. ДТП произошло сегодня около 10 часов по местному времени в районе остановки транспорта «Релейный завод».

По предварительной информации, 34-летний водитель не справился с управлением, и маршрутка врезалась в столб.





В автобусе находились пятеро пассажиров и водитель. Все они пострадали. Информация об их состоянии уточняется.

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Источник: ГУ МВД России по Иркутской области