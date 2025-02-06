Автобус с пассажирами врезался в столб: подробности жесткого ДТП
В Иркутске шесть человек пострадали при столкновении автобуса со столбом
В Иркутске на улице Байкальской пассажирский автобус въехал в опору линии электропередачи. ДТП произошло сегодня около 10 часов по местному времени в районе остановки транспорта «Релейный завод».
По предварительной информации, 34-летний водитель не справился с управлением, и маршрутка врезалась в столб.
В автобусе находились пятеро пассажиров и водитель. Все они пострадали. Информация об их состоянии уточняется.
Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ГУ МВД России по Иркутской области
Фото:МВД Медиа
50
06.02.2025
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0