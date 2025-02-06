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Автобус с пассажирами врезался в столб: подробности жесткого ДТП

В Иркутске шесть человек пострадали при столкновении автобуса со столбом

В Иркутске на улице Байкальской пассажирский автобус въехал в опору линии электропередачи. ДТП произошло сегодня около 10 часов по местному времени в районе остановки транспорта «Релейный завод».

По предварительной информации, 34-летний водитель не справился с управлением, и маршрутка врезалась в столб.


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В автобусе находились пятеро пассажиров и водитель. Все они пострадали. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 50
06.02.2025 
Фото:МВД Медиа
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