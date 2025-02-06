Какой ты водитель по знаку зодиака: страховщики выявили самых аварийных

Страховщики выяснили, кто из водителей самый аккуратный по знаку зодиака

Водители-Близнецы по знаку зодиака чаще всего попадали в ДТП за последние три года, а самым аккуратным водителем по знаку зодиака признан Козерог. Такими итогами после проведенного исследования поделились специалисты Т-Страхования.

«Козерог – самый аккуратный знак зодиака: по статистике, они реже всего попадают в аварийные ситуации на дорогах, а также реже других сталкиваются с другими нештатными случаями: повреждениями автомобиля из-за стихийных бедствий, повреждениями авто третьими лицами и прочее. В среднем такие ситуации с ним происходят в 7,96% случаев», – говорится в исследовании.

Водители-Тельцы чаще обращались в страховую для восстановления поврежденных стекол (8,71%), Раки чаще обращались к страховщикам из-за хищения автомобиля и запчастей (диски, кузовные элементы и пр.), а также стихийных бедствий, падение объектов и других случаев (9,36%).

В топ-5 знаков зодиака, которые чаще всего обращались в страховую компанию после ДТП и других нештатных ситуаций с автомобилем, вошли: Близнецы (8,64%), Телец (8,50%), Лев (8,50%), Рак (8,46%), Стрелец (8,40%).

Чаще остальных за последние три года в аварии попадали Близнецы (8,61%), а реже всего Водолеи и Козероги – 8,18% и 7,98% соответственно.

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Источник: rg.ru