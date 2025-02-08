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Автомобилю добавят функцию секьюрити с центром управления и мониторинга

Ford оснастит автомобили инновационной системой защиты дома при помощи дрона

Автопроизводитель Ford запатентовал передовую систему безопасности, в которой объединил автомобиль и дрон.

В описании патента говорится, что функционал машины позволит вести наблюдение за фасадом дома, а дрон будет патрулировать прилегающую к нему территорию.

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Причем транспортное средство может быть любым – от седана до пикапа, предполагается только один беспилотник. Таким образом, транспортное средство становится не только платформой для перевозки и запуска беспилотника, но и центром управления и мониторинга.

Владелец автомобиля сам определит область мониторинга, в оформленном еще в 2022 году патенте упоминаются радары, инфракрасные камеры, ультразвуковые детекторы и датчики, установленные на транспортном средстве.

Теоретически, машина может служить пунктом удаленного наблюдения. Но пока неизвестно, когда эту технологию планируется применять при выпуске автомобилей.

Источник: dronexl.co

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Светлана Тарасенко
Фото:Motor1
Количество просмотров 111
08.02.2025 
Фото:Motor1
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