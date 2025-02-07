Ужасающий инцидент с выползшей на шоссе 11-месячной девочкой. Но всё закончилось хорошо

В Подмосковье водитель вовремя заметил младенца, который ночью выполз на дорогу

Водитель автомобиля Kia, двигаясь по Старо-Рязанскому шоссе рядом с деревней Становое, вовремя заметил выползшего на дорогу ребенка, остановился и забрал его в машину.

Он вызвал полицию и скорую помощь. Позже на место происшествия пришла бабушка девочки, которая требовала вернуть ей внучку, но вела себя неадекватно.

Вот что сообщила об инциденте Прокуратура Московской области:

«По предварительной информации, 5 февраля примерно в 4 часа 30 минут водитель автомобиля Kia, двигаясь по Рязанскому шоссе рядом с деревней Становое в Раменском г.о., на проезжей части обнаружил 11-месячного ребенка без теплой одежды и без сопровождения взрослых».

Водитель Бахтиёр успокоил ребенка и укутал его в теплый плед, но бабушке отдавать не стал, решив дождаться правоохранительных органов и медиков. Его удивило, что на ребенке было лишь лёгкое боди, без верхней одежды. Как бы бабушка понесла его по улице в холод?

Позже мама ребенка поблагодарила водителя за спасение дочери и за то, что он не передал ее бабушке.

Мама девочки пояснила, что бабушка в тот момент была в неадекватном состоянии.

«У бабушки съехала крыша, и бабушка унесла ребёнка», – пояснила она, видимо, имея в виду развитие деменции у пожилого человека.

По факту произошедшего в Раменском городском округе возбуждено уголовное дело по двум статьям: об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

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Источники: Baza/Telegram, Прокуратура Московской области