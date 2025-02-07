В РФ проработают нормативную базу для аэротакси

Глава Минтранса Старовойт: В России скоро может появиться аэротакси

Минтранс рассматривает возможность появления аэротакси в России, для этого необходимо проработать нормативную базу. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Мы видим, что тестируется такая техника [аэротакси] в мире, в частности в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому я думаю, что это завтра очень быстро наступит», – выразил уверенность глава ведомства.

Старовойт уточнил, что перед тем как появится возможность купить такую технику, в Минтрансе намерены работать над тем, чтобы россияне использовали аэротакси на улицах и в рамках воздушного транспорта.

«Мы не стоим на месте, мы понимаем, что рано или поздно эти технологии придут в нашу жизнь, и здесь нужно нарабатывать правовые основы и законодательную базу под это», – подчеркнул министр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказал, что на скоростной трассе М-11 «Нева» будут тестировать автомобили-беспилотники.

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Источник: ТАСС