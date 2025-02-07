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Маршрут перестроен: автоконцерн Японии хочет создать конгломерат с компанией из США

Nissan хочет найти американского партнера из-за несостоявшегося слияния с Honda

Японский автоконцерн Nissan Motor после прекращения переговоров о слиянии с Honda Motor намерен искать партнера в американском технологическом секторе. Новость об этом распространили зарубежные СМИ.

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Со ссылкой на осведомленные источники СМИ пишут, что в Nissan считают партнерство с одной из американских компаний идеальным вариантом. Эту информацию, как и новости о прекращении переговоров с Honda, японский производитель официально не подтвердил.

Слияние с одним из мировых автопроизводителем позволило бы привлечь инвестиции для более активной конкуренции с американской Tesla и китайской BYD – бесспорных лидеров на мировом рынке электромобилей.

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Ожидалось, что Honda и Nissan интегрируются в единый конгломерат, но потом стало известно, что Honda предложила Nissan стать своей дочерней компанией. Такое развитие событий вызвало крайне негативную реакцию в Nissan, и переговоры зашли в тупик.

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Источник: bloomberg.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 97
07.02.2025 
Фото:Unsplash
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