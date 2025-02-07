Машина поедет быстрее, если залить АИ-98 вместо АИ-92: правда или миф

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Эксперт Серебряков: бензин с более высоким октановым числом испортит мотор

Применение бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, может повредить мотор, предупредил директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

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Он пояснил, что октановое число – это не показатель качества топлива, а лишь индекс его детонационной стойкости. Он отражает способность бензина противостоять самовоспламенению под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания.

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Низкое октановое число не говорит о том, что топливо низкого качества. При этом выбирать оптимальное октановое число бензина нужно, исходя из конструктивных особенностей мотора.

Изменения в работе мотора обусловлены изменениями в составе смеси и угла опережения зажигания, которые оптимизируются в зависимости от характеристик топлива, пояснил специалист. Применение горючего с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, может привести к неполному сгоранию бензина, поскольку такое топливо с большей детонационной стойкостью сгорает медленнее.

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Если период горения превышает время открытия выпускных клапанов, несгоревший бензин оказывается в выхлопной системе. Это снижает экономичность и повышает уровень выбросов вредных веществ. Также высокая температура, возникшая из-за неполного сгорания, может ускорить износ мотора, рассказал Серебряков.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 179
07.02.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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