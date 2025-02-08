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Выяснилось, что автомобилисты чаще всего покупают зимой для своих машин

Спрос на автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа вырос почти на треть

Зимой автомобилисты чаще всего покупают автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа. Продажи этих товаров в холодное время года увеличились почти на треть по сравнению с осенью.

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СберАвто совместно с экспертами онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру проанализировали, какие автомобильные товары стали наиболее популярными в декабре 2024 года – январе 2025 года.

Группы товаров

Спрос на автохимию, включая антифриз, уменьшился на 10%, в то время как на автомасла, смазки и шиномонтажное оборудование значительно возрос. Эти товары стали лидерами продаж в зимний период. Средний чек на автомасла и смазки составил 1636 рублей, а на оборудование для шиномонтажа — 7025 рублей.

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Продажи домкратов увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом, что, вероятно, связано с ростом числа водителей, меняющих шины самостоятельно.

Средний чек в этой категории составил 4294 рубля. Эксперты рекомендуют обращать внимание на грузоподъемность и устойчивость домкрата при выборе.

Интересным стало также увеличение спроса на средства для покраски автомобилей – на 14%. Обычно такие товары популярны весной и летом, но в этом году водители активнее устраняли мелкие повреждения зимой, чтобы избежать коррозии из-за воздействия реагентов и влаги. Специалисты советуют проводить покрасочные работы в теплом помещении или при положительной температуре, чтобы избежать дефектов покрытия.

Отдельные товары

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Кроме того, несколько товаров оказались особенно востребованными этой зимой. Среди них грузики для балансировки колес, которые необходимы при сезонной смене шин; автомобильный портативный компрессор для поддержания оптимального давления в шинах; автомобильная губка с мелкопористой структурой для бережной очистки лакокрасочного покрытия, маскировочная пленка для защиты кузова при ремонте или покраске; очиститель карбюратора, который удаляет отложения и смолы, полезен также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей, а также праймер, который улучшает сцепление краски с поверхностью и защищает металл от коррозии.

А знаете ли вы, что в Германии за посиделки в гаражах могут оштрафовать на кругленькую сумму? Подробности в нашей публикации.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 49
08.02.2025 
Фото:Depositphotos
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