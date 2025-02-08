Выяснилось, что автомобилисты чаще всего покупают зимой для своих машин

Спрос на автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа вырос почти на треть

Зимой автомобилисты чаще всего покупают автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа. Продажи этих товаров в холодное время года увеличились почти на треть по сравнению с осенью.

СберАвто совместно с экспертами онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру проанализировали, какие автомобильные товары стали наиболее популярными в декабре 2024 года – январе 2025 года.

Группы товаров

Спрос на автохимию, включая антифриз, уменьшился на 10%, в то время как на автомасла, смазки и шиномонтажное оборудование значительно возрос. Эти товары стали лидерами продаж в зимний период. Средний чек на автомасла и смазки составил 1636 рублей, а на оборудование для шиномонтажа — 7025 рублей.

Продажи домкратов увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом, что, вероятно, связано с ростом числа водителей, меняющих шины самостоятельно.

Средний чек в этой категории составил 4294 рубля. Эксперты рекомендуют обращать внимание на грузоподъемность и устойчивость домкрата при выборе.

Интересным стало также увеличение спроса на средства для покраски автомобилей – на 14%. Обычно такие товары популярны весной и летом, но в этом году водители активнее устраняли мелкие повреждения зимой, чтобы избежать коррозии из-за воздействия реагентов и влаги. Специалисты советуют проводить покрасочные работы в теплом помещении или при положительной температуре, чтобы избежать дефектов покрытия.

Отдельные товары

Кроме того, несколько товаров оказались особенно востребованными этой зимой. Среди них грузики для балансировки колес, которые необходимы при сезонной смене шин; автомобильный портативный компрессор для поддержания оптимального давления в шинах; автомобильная губка с мелкопористой структурой для бережной очистки лакокрасочного покрытия, маскировочная пленка для защиты кузова при ремонте или покраске; очиститель карбюратора, который удаляет отложения и смолы, полезен также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей, а также праймер, который улучшает сцепление краски с поверхностью и защищает металл от коррозии.

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