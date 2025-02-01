#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Как у них всё непросто: в Германии за посиделки в гаражах могут оштрафовать на кругленькую сумму

В Германии существуют специальные законы, регулирующие использование гаражей

В повседневной жизни гаражи часто представляют собой нечто большее, чем просто места для парковки автомобилей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

И уж российским автолюбителям этого не знать! А вот в заорганизованной Германии использование гаража строго регламентировано, и вам даже могут грозить крупные штрафы, если вы «неправильно» используете свой гараж в качестве комнаты для вечеринок, хранилища мебели или мастерской, пишет популярное немецкое издание Auto, Motor und Sport.

Рекомендуем
Всё по полочкам: вот что должно быть в каждом (дачном) гараже!

Вот предметы, которые разрешено хранить в немецких гаражах:

  • автотранспортные средства
  • автомобильные аксессуары и компоненты, такие как шины, багажники на крышу и боксы на крышу и т. д.
  • домкрат и инструменты
  • эксплуатационные материалы в небольших количествах (например, масло, антифриз, стеклоомывающая жидкость)
  • детские сиденья
  • велосипеды и мопеды (в ограниченном количестве)

Не допускаются...

  • постоянное использование в качестве складского помещения, мастерской, офиса, комнаты для вечеринок или жилого помещения
  • хранение мебели, садового инвентаря или других предметов, не связанных с транспортными средствами
  • газовый гриль или газовые баллоны
  • хранение больших количеств легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

Хранение топлива строго ограничено законом и различается в зависимости от федеральной земли. В небольших гаражах площадью до 100 м² обычно можно хранить до 200 литров дизельного топлива и до 20 литров бензина в плотно закрытых, небьющихся емкостях. Хранение топлива в средних и больших гаражах запрещено. Средними считаются гаражи площадью от 100 до 1000 м², а большими — более 1000 м².

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Штрафы

Любой, кто нарушает «гаражные» правила соответствующих федеральных земель, заплатит от 500 евро в Нижней Саксонии и Бремене, до 10 000 евро в Гессене и до 20 000 евро в Гамбурге.

В Баден-Вюртемберге штрафы могут достигать 100 000 евро, а Баварии самые серьезные нарушения могут наказать на 500 000 евро. Размер штрафа зависит от вида и тяжести нарушения, например, нецелевое использование гаража или ненадлежащее хранение опасных веществ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto, Motor und Sport

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 809
01.02.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
Поделиться:
Оцените материал:
-1