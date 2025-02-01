Как у них всё непросто: в Германии за посиделки в гаражах могут оштрафовать на кругленькую сумму

В Германии существуют специальные законы, регулирующие использование гаражей

В повседневной жизни гаражи часто представляют собой нечто большее, чем просто места для парковки автомобилей.

И уж российским автолюбителям этого не знать! А вот в заорганизованной Германии использование гаража строго регламентировано, и вам даже могут грозить крупные штрафы, если вы «неправильно» используете свой гараж в качестве комнаты для вечеринок, хранилища мебели или мастерской, пишет популярное немецкое издание Auto, Motor und Sport.

Вот предметы, которые разрешено хранить в немецких гаражах:

автотранспортные средства

автомобильные аксессуары и компоненты, такие как шины, багажники на крышу и боксы на крышу и т. д.

домкрат и инструменты

эксплуатационные материалы в небольших количествах (например, масло, антифриз, стеклоомывающая жидкость)

детские сиденья

велосипеды и мопеды (в ограниченном количестве)

Не допускаются...

постоянное использование в качестве складского помещения, мастерской, офиса, комнаты для вечеринок или жилого помещения

хранение мебели, садового инвентаря или других предметов, не связанных с транспортными средствами

газовый гриль или газовые баллоны

хранение больших количеств легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

Хранение топлива строго ограничено законом и различается в зависимости от федеральной земли. В небольших гаражах площадью до 100 м² обычно можно хранить до 200 литров дизельного топлива и до 20 литров бензина в плотно закрытых, небьющихся емкостях. Хранение топлива в средних и больших гаражах запрещено. Средними считаются гаражи площадью от 100 до 1000 м², а большими — более 1000 м².

Штрафы

Любой, кто нарушает «гаражные» правила соответствующих федеральных земель, заплатит от 500 евро в Нижней Саксонии и Бремене, до 10 000 евро в Гессене и до 20 000 евро в Гамбурге.

В Баден-Вюртемберге штрафы могут достигать 100 000 евро, а Баварии самые серьезные нарушения могут наказать на 500 000 евро. Размер штрафа зависит от вида и тяжести нарушения, например, нецелевое использование гаража или ненадлежащее хранение опасных веществ.

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Источник: Auto, Motor und Sport