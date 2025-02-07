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Этот популярный кроссовер больше не будет продаваться в России

Компания Geely прекратила продажи кроссовера Atlas Pro в России

Марка Geely завершила продажи кроссовера Atlas Pro. В пресс-службе бренда пояснили, что на складе импортера машин больше нет, но они еще есть у официальных дилеров марки. Из их объявлений на классифайдах следует, что Atlas Pro можно купить по цене от 2,8 млн руб.

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Geely Atlas Pro представляет собой компактный кроссовер длиной 4544 мм и с колесной базой 2670 мм. На российском рынке предлагался переднеприводный вариант со 150-сильным мотором и АКП, а также полноприводная версия с двигателем мощностью 177 л.с. и 48-вольтовым стартер-генератором.

С лета прошлого года в РФ продается Belgee X70 – лицензионная копия Geely Atlas Pro белорусской сборки. До последнего времени эти машины продавались параллельно.

Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 7940
07.02.2025 
Фото:Geely
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