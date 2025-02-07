Этот популярный кроссовер больше не будет продаваться в России

Компания Geely прекратила продажи кроссовера Atlas Pro в России

Марка Geely завершила продажи кроссовера Atlas Pro. В пресс-службе бренда пояснили, что на складе импортера машин больше нет, но они еще есть у официальных дилеров марки. Из их объявлений на классифайдах следует, что Atlas Pro можно купить по цене от 2,8 млн руб.

Geely Atlas Pro представляет собой компактный кроссовер длиной 4544 мм и с колесной базой 2670 мм. На российском рынке предлагался переднеприводный вариант со 150-сильным мотором и АКП, а также полноприводная версия с двигателем мощностью 177 л.с. и 48-вольтовым стартер-генератором.

С лета прошлого года в РФ продается Belgee X70 – лицензионная копия Geely Atlas Pro белорусской сборки. До последнего времени эти машины продавались параллельно.

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Источник: «Китайские автомобили»